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Levi’s создаст интерактивное пространство в ТЦ «Авиапарк»
17.03.2017 11:15
Интерактивная зона Levi’s появится в столичном торговом центре «Авиапарк» 18 и 19 марта, сообщает компания.
В преддверии запуска новой модели Levi’s 501 Skinny Levi’s приглашает всех желающих познакомиться с историей знаменитой линейки 501, Levi’s 501 Family. Только в эти выходные каждый может зайти в зону Levi’s в ТЦ «Авиапарк» и посредством аудио и видеоматериалов узнать секрет того, как 501 стали одним из самых обсуждаемых предметов одежды, оказавших значительное влияние на формирование стиля и культуру во всем мире.
Levi’s предлагает посетителям интерактивной зоны сделать памятную фотографию в фирменном стиле фотосессий 501 Skinny.
Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.
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