31.07.2017 07:06

Традиционным лидером профессий, востребованных в экономике Ивановской области, остается швея – свыше 1,3 тыс. вакантных рабочих мест.

Как говорится в сообщении администрации региона, соискателям по данным вакансиям предлагаются приемлемые условия труда с достаточно высокой заработной платой (в среднем 20-25 тыс. руб.).





В целом, подчеркивают власти региона, комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции в последние две недели июля фиксируется повышение активности в поиске работы со стороны выпускников профессиональных образовательных организаций среднего и высшего звена. За период с первой декады июля число молодых специалистов, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве, составило 70 человек. Общее число соискателей данной категории по состоянию на 25 июля превышает 160 человек.



