15.02.2017 23:26

В рамках проекта профориентационных экскурсий на предприятии «Наследник Выжанова» в Липецке побывали школьники, сообщает пресс-служба областного центра событийного туризма.

Во вторник, 14 февраля, липецкую мануфактуру «Наследник Выжанова» посетили учащиеся 6 «В» класса МБОУ СОШ села Сырское. Выезд был организован в рамках проекта профориентационных экскурсий.

Школьники познакомились с историей предприятия и производственным процессом. В раскройном цехе они приняли участие в изготовлении деталей изделия.

В конце экскурсии ребята получили в подарок изделие швейного производства с логотипом компании.

Областной центр событийного туризма реализует проект профориентационных экскурсий с апреля 2016 года.