02.05.2017 20:40

Для развития и укрепления деловых связей между предпринимателями и организациями легкой промышленности на «ПНК им. С.М. Кирова» прошла экскурсия для делегации из Литвы, сообщает пресс-служба компании.

Делегации предпринимательниц из Литвы посетила «ПНК им. С.М. Кирова» в пятницу, 28 апреля. Визит был подготовлен региональной общественной организацией «Первый Санкт-Петербургский клуб деловых женщин». Экскурсия прошла в целях установления и развития деловых связей между предпринимателями и представителями легкой промышленности Санкт-Петербурга с зарубежными коллегами.

Сотрудники «ПНК им. С.М. Кирова» продемонстрировали гостям заключительный цех по намотке, музей комбината и магазин «Невская Рукодельница».









Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова (ОАО «ПНК им. С.М. Кирова») — одно из старейших предприятий текстильной промышленности России основанное в октябре 1833 года. Сегодня ОАО «ПНК им С.М. Кирова» является крупнейшим не только в России, но и в Европе предприятием полного цикла по производству швейных, вязальных, вышивальных ниток и пряжи. На его долю приходятся более 60% ниток отечественного производства.

Фотографии с сайта компании.