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Литовский дизайнер разработала одежду для слепых и каталог сочетаемости к ней

10.08.2017  22:45

Дизайнер Ругиле Гумуляйскайте из Литвы создала коллекцию одежды для слепых и каталог сочетаемости, напечатанный шрифтом Брайля, пишет Sputnik.

Литовский дизайнер Ругиле Гумуляускайте создала специальную коллекцию одежды для слепых. Столкнувшись с проблемой ухудшения зрения, она поняла, что для этой категории людей фэшн-индустрия делает крайне мало.

«Думая о том, что мое зрение постоянно ухудшается до сих пор, и что я не знаю, что будет в будущем, я начала думать, как я смогу продолжать развивать проект, если не смогу видеть. И вообще как люди знакомятся с одеждой, как они могут выбрать, не видя ее», — рассказала дизайнер.

Каталог Ругиле Гумуляускайте, выпущенный к ее коллекции, позволяет почувствовать силуэт и линии одежды, текстуру ткани, а также прочитать описание и советы по сочетаемости.

«Те, кто не видит, редко думают о своей одежде. Надо стимулировать их понимание того, что одеждой можно отправить определенный посыл обществу», — резюмировала Ругиле Гумуляускайте.

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