Мировая премьера линейки Essence от немецкого бренда нижнего белья, домашней и спортивной одежды Triumph с участием американской актрисы Лив Тайлер состоялась 30 октября в Шанхае, сообщается в пост-релизе компании.

В рамках премьерного показа коллекции актриса представила кампанию, снятую британским фотографом Ранкином. Коллекция поступит в избранные магазины Triumph уже в декабре.

Перед шоу Лив Тайлер позировала фотографам на красной дорожке, после чего вместе с китайской супермоделью Бонни Чен приняла участие в паблик-токе, заявив, в частности, следующее: «Для меня большая честь сотрудничать с Triumph – брендом с уникальной историей, который я знаю и люблю долгие годы. Коллекция Essenceпо-настоящему особенная: в меру игривая, женственная и эффектная – как я люблю».

В качестве глобального посла бренда актрису представил управляющий партнер Triumph Оливьер Шписсхофер. «Для нас большая честь запускать кампанию в поддержку Essence от Triumph с участием Лив Тайлер здесь, в Шанхае, - заявил он. – Лив идеально воплощает присущие коллекции стиль и чувственность! Кроме того, здорово, что это происходит именно в Азии – новом центре мировой моды».

Линия Essence – квинтэссенция стилистики Triumph: элегантные модели коллекции выполнены из высококачественных технологичных материалов с инновационной и дизайнерской «обработкой».

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 3600 магазинами в 120 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.