Американская актриса Лив Тайлер представит коллекцию Triumph Essence в сезоне осень-зима 2017/2016, сообщается в пресс-релизе компании.

Лив Тайлер примет участие в съемках новой кампании Triumph, автором которой выступит британский фотограф Ранкин.

«Лив Тайлер представляет собой все, что ассоциируется с Triumph Essence – она красива, элегантна и излучает потрясающую уверенность, - комментирует бренд-директор Triumph Сьюзан Маккенна. – Будучи потрясающе женственной актрисой и матерью троих детей, Лив воплощает идеал современной женщины и является настоящим образцом для подражания. Ее естественная красота ретранслируется в нашей новой кампании Triumph Essence, и мы в восторге от нашей совместной работы».

В свою очередь, Лив отмечает: «Большая честь работать с Triumph, брендом,который я знаю и люблю уже многие годы. У него такая уникальная и захватывающая история! Коллекция Triumph Essence действительно особенная: одновременно игривая, изящная и эффектная – как раз этим она мне и нравится. Не могу дождаться запуска новой кампании!»

Кампания Triumph Essence с участием Лив Тайлер стартует в магазинах Triumph по всему миру в октябре 2017 года как продолжение глобальной кампании Find The One («Найди идеал»).

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.