Актриса Любовь Толкалина на протяжении трех лет ежегодно снимается в специальном фотопроекте для бренда Demurya, сообщает компания.

Для креативного директора Владимира Славского, Любовь Толкалина – «не просто муза и друг: актриса показывает многоликость девушек мегаполиса, раскрывая каждую вещь и рассказывая ее историю, она рисует образ девушек Demurya».

В коллекции осень-зима 2017/2018 по обыкновению было уделено большое внимание точности силуэтов и линий, утонченной грациозности моделей и подбору тканей. В этот раз трикотаж «сыграл первую скрипку, обещая своим обладательницам максимум комфорта и уюта».

Русско-французский модный дом Demurya Haute Couture был основан Ксенией Демурья в 1998 году, в Москве представлен с 2013 года. Модный дом специализировался на создании вечерних платьев, изделий из кожи и меха и на индивидуальном пошиве кутюрных платьев для ковровых дорожек.

В конце 2013 года на пост креативного директора марки, был назначен известный московский стилист Владимир Славский. Под его руководством создается линейка pret-a-porte, вводится базовая модель пальто-халата из кашемира, ставшая знаковой для модного дома.

В 2015 году Владимир Славский принял решение изменить концепцию модного дома и ввел вторую линию Demurya Collection – стильная и качественная одежда на каждый день по доступным ценам, простого, лаконичного кроя.

Фотографии предоставлены компанией.