Модели Norsoyan Merino изготавливаются из мерсеризованной мериносовой шерсти класса extrafine по бесшовным технологиям на латвийском предприятии в Екабпилсе, сообщается в пресс-релизе компании.

Этой зимой бренд выпустил лимитированную капсульную коллекцию, в которую входят всего пять моделей: брюки, юбка, свитер, кардиган и платье чуть свободного силуэта. Вещи выполнены в стилистике casual с элементами спорта.

Детали также имеют значение. Например, тесьма на поясе брюк, протянутая в кулиску, завязывается не посередине, а чуть сбоку — это позволяет, с одной стороны, избежать «бугра» на животе, а с другой — использовать бантик тесьмы, как элемент декора.

Мериносовую шерстяную пряжу вырабатывают из шерсти австралийских тонкорунных овец белого цвета. Их стригут два раза в год — весной и в конце лета. Ежегодно с одной овцы получают около 10 кг шерсти (примерно 5 000 км нити). Длина волоса мериносовой овцы — 9–11 см, толщина колеблется в диапазоне 14,5–25 микрон. Шерсть продается на аукционе «Золотая кипа», Австралия. Для производства трикотажных изделий используется мериносовая пряжа трех категорий: extrafine — волокно сечением 16–17 микрон, superfine — волокно сечением 18—19 микрон и merinowool — волокно сечением 20–25 микрон. Самым дорогим волокном класса «люкс» считается категория extrafine.

Основательница бренда инновационного трикотажа Norsoyan Людмила Норсоян создает коллекции трикотажа с 1996 года. Ее увлечение высокими технологиями в трикотажном производстве началось с работы по восстановлению образцов старинного трикотажа — униформы русской и немецкой армий времен I Мировой войны. Следом были задачи по экипировке военных журналистов, историков и полярников для экспедиций, проходивших в экстремальных условиях. Она начала с простых свитеров, а попала на производства, где использовались инновационные пряжи и технологии для изготовления изделий спецназначения — в начале 2000-х эта сфера практически не существовала для отечественной индустрии моды. Решением дизайнера стала попытка сдружить моду и инновационные «спецтехнологии». В 2011 году родился бренд Norsoyan. Сегодня вещи четырех линий бренда можно приобрести в избранных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, а также онлайн.

Фотографии предоставлены компанией.