13.01.2017 07:21

В 2016 году рынок люксовых товаров России вырос предположительно до 3,5 млрд евро, и этот рост продолжится и в 2017 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование Exane, BNP Paribas и Contactlab.

В числе основных причин роста исследователи выделяют стабилизацию экономической ситуации и рост потребительского доверия. Укрепление происходит после трех лет падения сектора: в 2013 году продажи на российском рынке люксовых товаров составили 5,5 млрд евро, в 2014 году – 4,3 млрд евро, в 2015 году – 3,2 млрд евро.

По мнению гендиректора ЦУМа Александра Павлова, рост продаж связан с введением политики «миланских цен», при которой цены на товары в магазинах были приравнены к европейским, и ростом числа туристов из Азии, в частности из Китая. Так, за осенне-зимний сезон 2016 г. выручка ЦУМа выросла в рублях на 30%, а в евро – на 12%. «В 2017 г. мы ожидаем финансовых показателей не хуже, чем в 2016 г.», – говорит Павлов. Также на рост покупок люксовых товаров положительно повлияет введение системы tax free, добавляет он.