12.10.2017 07:13

Как ожидают в Euromonitor International, рынок товаров класса люкс в России, по оценке, будет расти в среднем на 3% в ближайшие годы. Такие темпы будут соответствовать тенденциям глобального рынка.

«Это будет обусловлено улучшением финансового положения граждан и среднего класса», - передает Finmarket слова аналитика компании Ирины Кузасевой, сказанные на конференции по рынку товаров роскоши, организованной Франко-российской торгово-промышленной палатой.

По данным Euromonitor, в 2011-2012 годах темпы роста российского рынка роскоши превышали 10%. В 2016 году динамика была близка к 6%.

«Согласно нашим данным, рынок России растет в денежном выражении в рублях, и даже кризисные годы не стали исключением. Мы видим, что главными драйверами рынка выступают, конечно же, развитие туризма и приток туристов из стран Азии, главным образом, из Китая. Также это снижение выезда состоятельных граждан за рубеж», - отметила аналитик. «При этом особо негативным эффектом в кризисный период, конечно же, стало уменьшение состоятельного среднего класса, который, по нашим подсчетам, сократился на треть», - сказала аналитик.

По прогнозу Euromonitor, среднегодовой темп роста рынка роскоши в 2016-2021 годы составит 3%. Доля онлайн-торговли к 2021 году достигнет 10%.