Новая коллекция Lucien Krysan посвящена французскому изобретателю ткани Жозе́фу Мари́ Жакка́ру, сообщается в пост-релизе бренда.

Открылся показ выходами супермодели Елены Кулецкой и телеведущей, певицы Анны Шульгиной. На подиуме были представлены платья из шелкового и хлопкового жаккарда, которые и легли в основу коллекции.

Главный акцент сделан на приталенных силуэтах, струящихся и полупрозрачных фактурах, объемных принтах. Цветовая гамма – нежные пастельные тона, розовые, нюдовые и молочные оттенки. В коллекции есть и романтичные платья из легкого шифона, расшитые камнями, и платья из тонкой органзы, и платья из сетки. Все модели полностью выполнены из натуральных материалов с использованием люкс обработки.

Наряды от Lucien Krysan пришли оценить Ирина Лачина, Анастасия Макеева, Наталия Лесниковская, Анастасия Стоцкая, Александра Попова (гр. «Фабрика»), Анжелика Каширина, Анна Калашникова, Катя Гусева.

Lucien Krysan – бренд женской одежды, основанный в 2016 году российским дизайнером Люсьен Крысановой. Главным направлением Lucien Krysan являются эксклюзивные вечерние платья для выхода в свет и особых случаев. Платья создаются из натуральных тканей, таких как шелк, шифон, органза, жаккард. Бренд имеет несколько направления - линейка платьев от кутюр, линейка платьев прет-а-порте, а так же ателье по пошиву эксклюзивных платьев по индивидуальным меркам.

Фотографии предоставлены компанией.