Финская компания «Лухта Фэшн Групп» презентует новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров брендов Luhta, Icepeak, Rukka, Torstai и Li-Ning в рамках летней выставки Sport Casual Moscow, сообщают организаторы.

На стенде будут представлены мастер сеты образцов (полные коллекции брендов), включая специальные ценовые предложения для участников выставки, а также эксклюзивные модели, разработанные в честь 110-летнего юбилея компании.

Luhta предлагает полную коллекцию одежды и обуви для спорта и активного отдыха. В основе узнаваемого образа Luhta лежит современный северный дизайн, практичность и функциональность, а также модные тенденции международного спортивного стиля.

Icepeak – спортивная одежда, сконструированная в рамках данной торговой марки, предназначена для полноценной физической активности на свежем воздухе. В коллекции имеются модели верхней и спортивной одежды для любого времени года. Глобальные тенденции современной моды и молодежный стиль жизни вдохновили дизайнеров на создание данной коллекции.

Характерной чертой коллекции Rukka является сочетание функциональности и комфорта. Для улучшения своей продукции специалисты Rukka используют сведения, полученные в форме обратной связи от профессиональных спортсменов, которые проводят испытания продукции и от спортсменов-любителей, которые носят одежду Rukka в реальной жизни, в различных погодных условиях.

Torstai – это первый в мире спортивный бренд, участвующий в программе Fairtrade Cotton. Данная программа уже активно используется производителями на рынках Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Италии, России и Финляндии.

Компания Li-ning основана в 1990 году в Китае мистером Ли Нингом, всемирно известным китайским гимнастом, завоевавшим 106 золотых медалей, который был назван Всемирной ассоциацией спортивных корреспондентов одним из самых выдающихся спортсменов XX столетия. Li-Ning является одной из ведущих торговых марок спортивной одежды в Азии. В течение длительного времени Li-Ning является партнером национальных спортивных команд, олимпийских делегаций, а также многих мировых звезд большого спорта.

Фотография предоставлена организаторами.