Открытие обновленного магазина «Uniqlo Атриум» запланировано на осень 2017 года, сообщает компания.

Закрытие одного из центральных магазинов на редизайн 10 мая 2017 года пройдет в рамках проекта Uniqlo по развитию бизнеса в России.

«Uniqlo Атриум» коснутся значительные изменения, включающие в себя расширение площади торгового пространства и обновление интерьера. Кроме того, «Uniqlo Атриум» станет первым магазинов бренда в России, который представит новый концептуальный дизайн и уникальный формат для презентации концепции Life Wear («Одежда для жизни»).

Во время работ по реконструкции «Uniqlo Атриум» одежду бренда можно будет приобрести в ближайших магазинах – «Uniqlo Охотный Ряд» и «Uniqlo Европейский». С открытием «Uniqlo Золотой Вавилон Ростокино» и «Uniqlo ГудЗон» этой весной всего будет представлено 14 магазинов в Москве.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.