Открытие обновленного «Uniqlo Галерея» для покупателей состоялось в Санкт-Петербурге 20 октября, сообщает компания.

Результатом масштабной реконструкции «Uniqlo Галерея» стало расширение площади торгового пространства, которое теперь составляет около 2 000 кв. м. Изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера магазина. Впервые в России появилась световая витрина, присущая ключевым магазинам Uniqlo в других странах, а фасад выполнен из искусственного камня. В центре магазина установлены дополнительная лестница, ведущая на второй этаж и отдельная стена с мониторами, а также стеллаж с коллекцией одежды высотой в два этажа.

С официальной речью на торжественной церемонии выступили: Генеральный директор «Uniqlo Россия» Ота Томоюки, вице-губернатор города Санкт-Петербург Сергей Николаевич Мовчан, Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима, Генеральный директор ООО «Строительная компания Бриз», управляющий торгово-развлекательного центра «Галерея» Себастьян Фрете, директор магазина «Uniqlo Галерея» Диана Трюшкайте.

Ота Томоюки, Генеральный директор «Uniqlo Россия» дал свои комментарии: «Мы очень рады тому, что сегодня в Санкт-Петербурге открыли обновленный магазин Uniqlo в «Галерее». С удовольствием представляем покупателям наши лучшие товары и традиционный японский сервис. Мы будем счастливы всех видеть в нашем магазине».

Специально к открытию художник Алексей Курбатов создал дизайн для одной из стен магазина. В этот же день покупатели смогли приобрести долгожданную третью коллекцию Uniqlo U сезона осень-зима 2017, созданную командой парижского проектно-исследовательского центра Uniqlo под руководством его Креативного директора Кристофа Лемера.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.