15.02.2017 00:55

В 2016 году продажи бренда Ivanka Trump в магазинах Nordstrom упали на 32%, в связи с чем, сеть отказывается от реализации марки, сообщает «КоммерсантЪ».

Сеть американских люксовых магазинов Nordstrom объявила о своем намерении отказаться от реализации одежды и обуви Иванки Трамп. За последний год продажи бренда упали на 32%, а накануне выборов президента США – на 70%. Руководство Nordstrom объясняет свое решение отсутствием выгоды.

Также о своем намерении отказаться от онлайн-продажи более 30 наименований товаров бренда Trump Home заявили американские ритейлеры Sears Holdings и Kmart. Trump Home принадлежит The Trump Organization и предлагает мебель, а также товары для дома.