Бренд Maison Bohemique презентовал весеннюю коллекцию 2017 года, сообщается в пресс-релизе компании Podium.

В новой коллекции дизайнеры бренда «рассказывают» о женственности, сексуальности и мужском начале в силуэтах в своей интерпретации.

Основные ткани коллекции – ламэ, креп, французские кружева, шёлковая тафта , хлопковый бархат и шифон. Платья декорированы вышивкой перьями страуса вросщип и вышитыми аппликациями. Лейтмотивом в этот раз дизайнеры выбрали главную символику любви – сердце.

Компания Podium была создана в 1994 году в Москве. В магазинах компании представлены бренды класса «люкс». Каждый бутик Podium обладает индивидуальной концепцией, в соответствии с которой для него отбираются коллекции и разрабатывается специальный дизайн интерьеров.

Фотографии предоставлены компанией.