05.10.2017 07:17

Страны ЕЭС могут запретить продажи обуви для малышей с синтетическими стельками. Соответствующие изменения могут быть внесены в технический регламент «О безопасности продукции для детей и подростков», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

В частности, изменения предполагают усиление правил безопасности по высоте каблука для детей от года до трех лет. Вместо нынешних пяти миллиметров будет установлено требование шесть миллиметров для летней и домашней обуви и десять миллиметров – для демисезонной и зимней.

Во-вторых, будут ужесточены требования к составу материалов, из которых шьются сандалии и туфельки. Так, в малодетской и дошкольной обуви (от трех лет) стельку производителям придется делать исключительно из натуральной кожи.

Использовать синтетику, экокожу и другие материалы химической промышленности нельзя. Обувь для первых шагов должна быть целиком кожаной. Единственное исключение — обувь для пляжа и бассейна, а также летние легкие босоножки и туфли на раннюю осень с подкладкой из натуральных материалов.