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Mandarina Duck представила коллекцию женских сумок Baby Biker

10.02.2017  17:11

Итальянский бренд Mandarina Duck презентовал женскую линейку сумок Baby Biker, отличающуюся ярким дизайном и элементами байкерского стиля, сообщается в пресс-релизе компании.

При создании моделей Baby Biker дизайнеры Mandarina Duck использовали светоотражающие термо-вставки в комбинации с кожей.

Контрастные яркие цвета подчеркивают нестандартный характер сумок данной линейки. В коллекции также представлены одноцветные версии: черная, кремовая и Baby Biker в золотом цвете с ламинированной вставкой.

Mandarina Duck — международный fashion-бренд премиум-класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд Mandarina Duck представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.

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