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Mandarina Duck представила специальную подборку к 23 февраля

27.01.2017  17:00

Бренд Mandarina Duck представил подборку из новой весенне-летней коллекции, посвященную Дню защитника Отечества, сообщает компания.

Mandarina Duck — международный fashion-бренд премиум-класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд Mandarina Duck представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.

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