Итальянский бренд Mandarina Duck станет участником модной выставки Pitti Uomo, которая пройдет с 10 по 13 января 2017 года во Флоренции, сообщается в пресс-релизе компании.

В рамках мероприятия бренд представит аксессуары из новой коллекции сезона осень-зима 2017/18.

Mandarina Duck – международный fashion-бренд премиум класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд Mandarina Duck представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.

Фотография предоставлена компанией.