Новый флагманский магазин Mango расположился на главной торговой улице Мадрида – Serrano, сообщается в пресс-релизе компании.

Сохранив первоначальную планировку здания, магазин с торговой площадью 2000 кв. м. занимает четыре этажа и вмещает линии Woman, Man и Kids.

Магазин по адресу ул. Serrano, 60 представляет собой сложное современное пространство, дизайн которого отражает индивидуальность бренда. Мегастор демонстрирует концепцию архитектуры и интерьера, которую недавно внедрила компания Mango с целью объединения всех линий в одном просторном и динамичном помещении, тем самым значительно улучшив процесс совершения покупок.

Новое пространство объединяет разнообразные материалы и текстуры, что придает ему эклектичный вид. Сочетание скульптурных растений и различных декоративных стилей создает спокойную атмосферу, которая приглашает клиентов не спеша насладиться пребыванием в магазине. Оформление интерьера основано на использовании изысканной мебели с отделкой бархатом и кожей, а также элементов из мрамора, бетона, дерева и натурального камня. Кроме того, на территории магазина расположен закрытый сад, в котором проходит постоянная выставка манекенов. Попасть в сад можно прямо из магазина.

Мегастор оснащен новейшими технологиями, которые бренд Mango начал внедрять в своих магазинах: цифровые примерочные, электронный чек, функциональная оплата Pay Go и приложение ShazamIn-Store. Также в магазине имеется Wi-Fi и пункт получения заказов Click & Collect.

Компания Mango была основана в 1984 году. В коллекции бренда представлены линии Mango Woman, Mango Man, Mango Kids и Violeta. В дизайнерском центре «Ангар» в городе Палау-Солита ежегодно разрабатывается более 18 000 моделей одежды и аксессуаров. Сегодня бренд представлен в 110 странах, а магазины Mango занимают совокупную площадь более 800 000 кв. м. Компания завершила 2015 год с объемом продаж в 2 327 млн евро, что на 15% больше по сравнению с 2014 годом, демонстрируя показатель Ebitda равный 170 млн евро.

Фотография предоставлена компанией.