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«Мануфактура Балина» наладит в Ивановской области производство экологически чистых «зеленых» тканей

28.12.2016  07:29

«Мануфактура Балина» наладит в Ивановской области производство высококачественного котонина (лен, переработанный до хлопкообразного состояния) для изготовления экологически чистых «зеленых» тканей. Средства на проект выделит Фонд развития промышленности.

Как говорится в сообщении фонда, ткани, которые намерено выпускать предприятие, востребованы на рынке, так как подходят для производства штор, постельного белья евростандарта, одежды. Около 30% продукции компания намерена экспортировать. Стоимость проекта – 502 млн рублей, из которых 200 млнмогут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Впрочем, до получения кредита (под 5% годовых), с компанией должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон. Проекты компаний, сумма займа которых превышает 250 млн рублей, должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП.

В целом на последнем заседании экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил десять льготных займов общим объемом более 2 млрд рублей на импортозамещающие проекты. Их реализация позволит привлечь в реальный сектор более 3,3 млрд рублей инвестиций помимо займов ФРП. Общая стоимость десяти одобренных проектов – 5,3 млрд рублей.

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