Премьерный показ новой коллекции Marc Cain состоялся 17 мая в Российском Этнографическом музее в Санкт-Петербурге, сообщается в пост-релизе компании.

Шоу получило название Ballet magnifique и было инспирировано искусством балета. Показ открыли модели в образах балерин, виртуозно исполнившие несколько па в Мраморном зале Российского Этнографического музея.

Санкт-Петербург посетили бессменный креативный директор Marc Cain Карин Файт и управляющий директор Marc Cain Норберт Лок. Специальными гостями показа Marc Cain в Петербурге стали актриса Олеся Судзиловская, певицы Шура Кузнецова и Женя Любич, глава благотворительного фонда «Звезды детям» Милана Кержакова, светские девушки Лидия Метельская, Марина Железнова, Влада Смекалова, Светлана Мельникова и Шорена Джинали, телеведущая Дарья Александрова, галерист Кристина Березовская, дизайнеры Валентина Крупник, Юлия Матвиенко, Ася Иконникова, Ася Галиева и Лиза Одиноких, коммерческий директор отеля W St. Petersburg Мария Чеблакова, а также fashion-блогеры Софи Елисеева, Анна Мэддэй и Татьяна Васильева.

Собравшихся многочисленных гостей приветствовали г-жа Карин Файт и г-н Норберт Лок, а также организатор показа г-жа Марина Инкина (Marc Cain в Санкт-Петербурге).

В показе также приняли участие известные модели: Ника Коул, Катя Быбина и Полина Ломжева.

Коллекция Marc Cain сезона осень-зима 2017/2018 объединяет комфортный повседневный стиль и высокую моду. Источником вдохновения новой коллекции стал не только балет: спортивные детали придают моделям в городском стиле новое звучание и особую динамику.

Немецкий бренд Marc Cain был основан в 1973 году братьями Роланом и Хельмутом Шлоттерерами. Сегодня компания представлена в 61 стране мира, в том числе в России.

Фотографии предоставлены компанией.