Немецкий бренд Marc Cain 17 января представил новую осенне-зимнюю коллекцию на fashion-шоу в Берлине, темой которого стал Ballet magnifique, сообщается в пост-релизе компании.

Показ открыли модели в образах балерин, исполнившие несколько па прямо на подиуме, усыпанном блестками. Еще одним элементом декора пространства, в котором проходило шоу, стала темная полупрозрачная ткань, напоминающая кулисы, а также пуанты и балетные пачки, украсившие потолок. Показ прошел под аккомпанемент оркестра и dj-сет.

Коллекция Marc Cain сезона осень-зима 2017/2018 объединяет комфортный повседневный стиль и высокую моду. Источником вдохновения новой коллекции стал не только балет: спортивные детали придают моделям в городском стиле новое звучание и особую динамику.

Специальными гостями показа Marc Cain в Берлине стали актрисы Кейт Босуорт (Kate Bosworth), Александра Мария Лара (Alexandra Maria Mara), Жасмин Герат (Jasmin Great), Беттина Циммерман (Bettina Zimmermann), Янина Узе (Janina Uhse), Айлин Тезель (Aylin Tezel), певица Джамала, балерина Екатерина Ханюкова, а также известные европейские блогеры: Кэролайн Даур (Caroline Daur), Леони Ханне (Leonie Hanne) и Татьяна Катик (Tatjana Catic).

Популярная немецкая актриса Александра Мария Лара (Alexandra Maria Lara) поделилась своим впечатлениями от показа: «Сегодня я впервые побывала на шоу Marc Cain. Я в восторге! Больше всего мне понравился яркий контраст между женственным и спортивным стилями».

Немецкий бренд Marc Cain был основан в 1973 году братьями Роланом и Хельмутом Шлоттерерами. Сегодня компания имеет 109 магазинов в 56 странах мира и 25 представительств, работающих как show-room. Марка представлена в более чем 1600 специализированных мультибрендах. Marc Cain предоставляет более 735 рабочих мест в Германии и около 2000 в Европе и имеет оборот около 184 млн евро. Центральное предприятие Marc Cain GmbH находится в Бодельсхаузене (Германия), откуда и осуществляется управление. Производства также расположены в Италии, Португалии, Венгрии, Словении.

Фотографии предоставлены компанией.