В основу коллаборации немецкого бренда Marc Cain и режиссера Матто Берфусса легли принты, изображающие гепарда Малейку и ее детенышей, сообщает компания.

Гепард Малейка и ее детеныши – главные герои документального фильма Maleika. Коллекция уже представлена в бутиках и интернет-магазине Marc Cain, в то время как премьера картины состоится в октябре 2017 года.

Немецкий бренд Marc Cain был основан в 1973 году братьями Роланом и Хельмутом Шлоттерерами. Сегодня компания представлена в 61 стране мира, в том числе в России.

Фотографии предоставлены компанией.