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Mario Mikke представил весенне-летнюю коллекцию 2017 года

31.03.2017  11:08

При создании новой обувной коллекции дизайнеры Mario Mikke сочетали элементы городского стиля и итальянской роскоши, сообщается в пресс-релизе компании.

Ассортимент коллекции представлен полуботинками, туфлями, ботильонами и слипонами из замши, кожи, твида и эко-кожи. Каждая из моделей имеет свою особенность: атласная шнуровка в тон основного материала, дизайнерская строчка, или бахрома.

Бренд Mario Mikke работает на российском рынке с 1998 года. Розничная сеть Mario Mikke на сегодняшний день насчитывает более 100 магазинов по всей России.

Фотографии предоставлены компанией.

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