При создании новой обувной коллекции дизайнеры Mario Mikke сочетали элементы городского стиля и итальянской роскоши, сообщается в пресс-релизе компании.

Ассортимент коллекции представлен полуботинками, туфлями, ботильонами и слипонами из замши, кожи, твида и эко-кожи. Каждая из моделей имеет свою особенность: атласная шнуровка в тон основного материала, дизайнерская строчка, или бахрома.

Бренд Mario Mikke работает на российском рынке с 1998 года. Розничная сеть Mario Mikke на сегодняшний день насчитывает более 100 магазинов по всей России.

Фотографии предоставлены компанией.