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Mark Formelle объявил о начале сотрудничества с итальянским дизайнером Luciano Parisi

04.08.2017  22:00

На днях итальянский дизайнер Luciano Parisi прибыл в Минск для сотрудничества с одним из крупнейших предприятий Беларуси – Mark Formelle, сообщает пресс-центр BFW.

После яркой презентации коллекции бренда The Sign by Luciano Parisi на Неделе моды в Беларуси, куда дизайнер прибыл по приглашению РОО «Белорусская палата Моды» и при поддержке посольства Италии, Светлана Сипарова, директор компании Mark Formelle, заинтересовалась творчеством Luciano.

Отличительными акцентами в коллекциях итальянского дизайнера по праву считаются носки и изначально речь шла о создании подобной линии для Mark Formelle. Но во время переговоров обе стороны пришли к тому, что Luciano начнет работу над полноценной коллекцией. Стоит отметить, что компания не впервые работает с дизайнерами, имеющими свой бренд.

Mark Formelle — белорусский бренд одежды сегмента масс-маркет, представленный в более чем 100 фирменных магазинах в Белоруссии, Украине, Казахстане и России.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW. 

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