Коллекция Spring-Summer ’17 стала пятой по счету для российского бренда Braventru, сообщается в пресс-релизе компании.

В этом сезоне для начала были выбраны слова и ассоциации: солнечный удар – игривость – трепетность – энергия – униформа. Все они легли в основу разработки силуэтов, внутренней обработки и декоративного оформления вещей. За основу взято ощущения полуденного отдыха после жаркого дня. Легкие фактуры, выгоревшие ткани на солнце, игра теней от листвы.

Историческая основа для изучения — 40-е годы ХХ века. Акцент на талию, глубокие складки, классические воротники, трансформируемые в авангардные стойки. Изменена вся плечевая база для вещей. Силуэты стали не столь свободными, но тем не менее сохранили характерный для марки объем. Линия плеча – мягкая, без дублирования, общий рисунок получается обтекаемым и подвижным.

Материалы: плотный хлопок-габардин, натуральный лен, креповая вискоза и рябь полоски.

Новинка в декоративном наполнении вещей — авторский принт, сделанный в коллаборации с художницей Викторией Даэль. В его основу легли растительные мотивы, широкие листы пальм и смелый порыв линий. Общая гамма выбрана черной с несколькими оттенками серого цвета, чтобы подчеркнуть энергичность мазка. Каждое изделие кроится произвольно, в финале нет точных повторов рисунка на готовой вещи.

Цвета: серо-бежевый, мокрый асфальт, серо-зеленый, карминно-розовый, красно-белая полоска, фисташковый, молочный, черный.

Braventru – это молодая марка одежды, созданная Алиной Ковалевой, выпускницей ВГИКа и Британской высшей школы дизайна. Braventru исповедует философию «медленной моды» (slow fashion) и отказ от масс-маркета, с его миллионными тиражами и темпами конвейерного производства.

Фотографии предоставлены компанией.