3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиМарка Free Age Fashion представила осеннюю коллекцию 2017 года
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Марка Free Age Fashion представила осеннюю коллекцию 2017 года

31.07.2017  11:00

При создании новой коллекции дизайнеры Free Age Fashion использовали как смесовые пряжи с кашемиром, так и мериносовую шерсть итальянского производства, сообщает компания.

Основная цветовая гамма коллекции вполне осенняя: теплый светло-бежевый, медово-желтый и карминовый соседствую с холодным голубым, темно-синим, белым и черным. «Обязательный» для Free Age Fashion серый цвет в этот раз стал нежно-серебристым.

Ритмом цветовых и фактурных блоков, контрастными вертикальными полосками дизайнеры марки хотели подчеркнуть динамику современной жизни, в которой трикотаж будет всегда уместен, а модели с силуэтом «легкий оверсайз» дадут ощущение необходимого комфорта. Разность длиннот спинки и полочки, боковые разрезы перешли из летней коллекции в осеннюю, но благодаря более плотной пряже и вязке модели обрели другую пластику.

Женская капсула представлена полным набором трикотажного гардероба – джемперы, жилеты, кардиганы, платья, юбки, брюки и шарфы-палантины легко можно сочетать друг с другом, создавая трикотажный total look. Мужская коллекция представлена моделями плечевой группы.

Все вещи выпускаются в лимитированном количестве.

Напоминаем, что в январе 2017 года вышла первая коллекция Free Age Fashion, разработанная и связанная в Санкт-Петербурге. Все модели изготовлены на современном японском оборудовании.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 62
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1346 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте