При создании новой коллекции дизайнеры Free Age Fashion использовали как смесовые пряжи с кашемиром, так и мериносовую шерсть итальянского производства, сообщает компания.

Основная цветовая гамма коллекции вполне осенняя: теплый светло-бежевый, медово-желтый и карминовый соседствую с холодным голубым, темно-синим, белым и черным. «Обязательный» для Free Age Fashion серый цвет в этот раз стал нежно-серебристым.

Ритмом цветовых и фактурных блоков, контрастными вертикальными полосками дизайнеры марки хотели подчеркнуть динамику современной жизни, в которой трикотаж будет всегда уместен, а модели с силуэтом «легкий оверсайз» дадут ощущение необходимого комфорта. Разность длиннот спинки и полочки, боковые разрезы перешли из летней коллекции в осеннюю, но благодаря более плотной пряже и вязке модели обрели другую пластику.

Женская капсула представлена полным набором трикотажного гардероба – джемперы, жилеты, кардиганы, платья, юбки, брюки и шарфы-палантины легко можно сочетать друг с другом, создавая трикотажный total look. Мужская коллекция представлена моделями плечевой группы.

Все вещи выпускаются в лимитированном количестве.

Напоминаем, что в январе 2017 года вышла первая коллекция Free Age Fashion, разработанная и связанная в Санкт-Петербурге. Все модели изготовлены на современном японском оборудовании.

Фотографии предоставлены компанией.