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Марка I am special представила новую коллекцию «Эклектичная весна»
09.02.2017 16:42
Коллекция одежды от I am special сезона весна 2017 предназначена для детей в возрасте от 2 до 12 лет, сообщается в пресс-релизе компании.
Концепция коллекции построена на повторение взрослых мотивов одежды, но с адаптацией к тому, что это шьют для маленьких детей.
Основными стилистическими направлениями стали уличный стиль, «кэжуал», «гранж», спортивный шик, футуризм, немного романтики и классики.
Цветовая гамма коллекции выполнена в нежных оттенках пыльного розового, бежевого, экрю, голубого, белого в сочетании с хаки, серым, черным, песочным. Также особое место занимают оттенки золотой и серебряной палитры.
Из расцветок присутствует клетка различных цветовых сочетаний, анималистичные набивки и принты.
Вся коллекция выполнена из натуральных материалов либо из тканей с большим содержанием натуральных волокон.
Материалы, использованные для коллекции: букле, бархат, пайетки, сатин, футер, лакированная кожа, металлизированные жаккарды, замша, гипюр, шифон.
На весенний период в коллекции предложен большой выбор верхней одежды пальто различных силуэтов (кокон, тюльпан, трапеция), парки, жилеты, косухи, кардиганы, бомберы. Также на весну предлагаются костюмы с юбками и шортами, выполненными в классическом стиле «шанель», нежных весенних расцветок.
Особое значение в коллекции отдается платьям. Платья представлены на все случаи жизни, начиная от базовых моделей на каждый день, заканчивая роскошными вечерними образами.
Отдельным блоком коллекции являются аксессуары: шляпы с мягкими полями из фетра; лаковые кепки с меховыми помпонами и меховые кепки в виде панды, котелки с ушами Микки Мауса; кеппи в стиле милитари все это представлено в коллекции.
Дополняют образы: сапоги ботфорты, резиновые полусапожки, замшевые, потертые ботиночки в стиле милитари, сапоги на шнуровке песочных оттенков, слипоны с меховыми помпонами, метализированные кеды.
Фотографии предоставлены компанией.
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