Коллекция одежды от I am special сезона весна 2017 предназначена для детей в возрасте от 2 до 12 лет, сообщается в пресс-релизе компании.

Концепция коллекции построена на повторение взрослых мотивов одежды, но с адаптацией к тому, что это шьют для маленьких детей.

Основными стилистическими направлениями стали уличный стиль, «кэжуал», «гранж», спортивный шик, футуризм, немного романтики и классики.

Цветовая гамма коллекции выполнена в нежных оттенках пыльного розового, бежевого, экрю, голубого, белого в сочетании с хаки, серым, черным, песочным. Также особое место занимают оттенки золотой и серебряной палитры.

Из расцветок присутствует клетка различных цветовых сочетаний, анималистичные набивки и принты.

Вся коллекция выполнена из натуральных материалов либо из тканей с большим содержанием натуральных волокон.

Материалы, использованные для коллекции: букле, бархат, пайетки, сатин, футер, лакированная кожа, металлизированные жаккарды, замша, гипюр, шифон.

На весенний период в коллекции предложен большой выбор верхней одежды пальто различных силуэтов (кокон, тюльпан, трапеция), парки, жилеты, косухи, кардиганы, бомберы. Также на весну предлагаются костюмы с юбками и шортами, выполненными в классическом стиле «шанель», нежных весенних расцветок.

Особое значение в коллекции отдается платьям. Платья представлены на все случаи жизни, начиная от базовых моделей на каждый день, заканчивая роскошными вечерними образами.

Отдельным блоком коллекции являются аксессуары: шляпы с мягкими полями из фетра; лаковые кепки с меховыми помпонами и меховые кепки в виде панды, котелки с ушами Микки Мауса; кеппи в стиле милитари все это представлено в коллекции.

Дополняют образы: сапоги ботфорты, резиновые полусапожки, замшевые, потертые ботиночки в стиле милитари, сапоги на шнуровке песочных оттенков, слипоны с меховыми помпонами, метализированные кеды.

Фотографии предоставлены компанией.