Главной героиней новой кампании Koton стала турецкая актриса Фахрие Эвджен, сообщается в пресс-релизе бренда.

Как отмечают представители компании, рекламный ролик, созданный специально для White Jeans, коллекции, воплощающей яркий тренд этого сезона, является первым шагом на пути Koton к еще более стремительному росту и охвату широкой аудитории в России.

На данный момент у Koton 44 магазина в 21 городе России, в компании работает 1000 человек. Koton продолжит инвестирование с целью увеличения количества магазинов в объеме 10% от бизнеса в России и дальнейшее проникновение на рынок. Бренд планирует открыть 54 магазина в 23 городах и насчитывать 1300 сотрудников до конца этого года благодаря рекламной и коммуникационной кампании в этом периоде.

На сегодняшний день у компании Koton 486 магазинов, 193 из которых расположены в различных странах. Г-н Йилмаз Йилмаз, председатель правления Koton, отметил: «Российский рынок очень важен для нас. Мы стремимся быть глобальным брендом, который появится на 5 континентах в течение ближайших 5 лет. В России бренд Koton развивается очень успешно, что мотивирует на дальнейшую деятельность в других странах. Мы на рынке уже 15 лет и проанализировали потребности и ожидания наших покупателей, установив с ними прочную связь. В последние 3 года мы увеличили количество наших магазинов до 44-х. Мы планируем продолжение роста в городах с населением более чем 500 000 человек, а также увеличивать общую площадь наших магазинов, которая на сегодняшний день составляет 70 000 кв. м., а в течение 3 лет достигнет отметки 111 000 кв. м. Количество работников вырастет до 3 000 человек. В соответствии с нашими целями по глобальному росту по всей стране, мы запустили рекламную ТВ-кампанию на федеральном уровне с широким охватом аудитории. Согласно нашим планам, мы будем увеличивать нашу рекламную и маркетинговую активность в России».

Фотография предоставлена компанией.