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Марка Makoday представила коллекцию по мотивам картины «Купальщицы»

28.12.2016  20:12

Картина «Купальщицы» Пабло Пикассо легла в основу коллекции одежды российской марки Makoday, пишет «Лента.ру».

Весенне-летняя линейка от марки Makoday создана по мотивам картины «Купальщицы» Пабло Пикассо. В одежде превалируют голубые, синие и песочные цвета, ассоциирующиеся с побережьем.

Для коллекции дизайнеры выбрали органзу, муслин, крепдешин, тонкий трикотаж, кашемир и хлопок.

Makoday — это московское ателье и одноименный бренд одежды. Основатель и дизайнер марки - Ирина Макодай. 

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