В рамках выставки Premiere Classe Tuileries, которая пройдет со 2 по 5 марта в саду Тюильри, Radical Chic представит новую коллекцию шелковых платков, сообщает компания.

Коллекция сезона весна-лето 2017 от Radical Chic будет презентована на стенде B174bis, Тент B.

Radical Chic­ — марка аксессуаров, созданная на базе студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design, существующей уже более 15 лет. Студия входит в число лучших мировых бюро по созданию дизайна для тканей, последние пять лет является постоянным участником ведущих текстильных выставок мира — PremiereVision (Париж, Нью-Йорк), TexWorld (Paris), Munich Fabric Start (Munich). Среди заказчиков студии — производители одежды из Америки, Китая, России, Японии, Италии, Франции, Австрии, Германии, Англии, Турции, ЮАР, Кореи, Польши и других стран. За вклад в индустрию Solstudio Textile Design удостоена многих наград, в том числе премии «Золотое веретено» Российской академии моды. В сентябре 2014 года Solstudio Textile Design стала победителем престижного текстильного конкурса парижской выставки PremiereVision — рисунок «Рентген цветка» был признан лучшим принтом сезона осень-зима 2015/2016.