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Марка Radical Chic запустила капсульную коллекцию одежды с платочными рисунками

04.08.2017  11:54

Российская марка шелковых платков Radical Chic презентовала свою первую коллекцию одежды, сообщатся в пресс-релизе компании.

В коллекцию вошли платья средней длины, свободные блузы, шорты в пижамном стиле и жакет-кимоно. Основой для всех изделий стали платки марки.

Платочный дизайн имеет свои особенности. Это не просто рисунок для ткани, в нем есть развитие сюжета, строго обозначенный композиционный центр, точно выверенная соразмерность деталей, которой легко подчеркнуть строение фигуры, а прямые линии создают необычный для одежды ритм рисунка.

Другое отличие одежды из платков – это используемая ткань. Все предметы коллекции сшиты из традиционного шелкового платочного твила, достаточно редко использующегося в производстве одежды. Благодаря своей структуре, он держит форму и имеет особо яркую передачу цветов.

«Создание одежды на основе шелковых каре – новое и привлекательное для нас искусство, которое мы пока только начинаем осваивать», – рассказывает Александра Калошина, основатель марки Radical Chic. В планах бренда дальнейшее развитие направления.

Radical Chic­ — марка аксессуаров, созданная на базе студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design, существующей уже более 15 лет. Студия входит в число лучших мировых бюро по созданию дизайна для тканей, последние пять лет является постоянным участником ведущих текстильных выставок мира — PremiereVision (Париж, Нью-Йорк), TexWorld (Paris), Munich Fabric Start (Munich). Среди заказчиков студии — производители одежды из Америки, Китая, России, Японии, Италии, Франции, Австрии, Германии, Англии, Турции, ЮАР, Кореи, Польши и других стран. За вклад в индустрию Solstudio Textile Design удостоена многих наград, в том числе премии «Золотое веретено» Российской академии моды. В сентябре 2014 года Solstudio Textile Design стала победителем престижного текстильного конкурса парижской выставки PremiereVision — рисунок «Рентген цветка» был признан лучшим принтом сезона осень-зима 2015/2016.

Фотографии предоставлены компанией.

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