Как и читатели журналов, подписчики Radical Chic будут каждый месяц получать новый «номер» – платок, сообщается в пресс-релизе компании.

Последние пять лет работы Radical Chic команда бренда собирала отзывы и идеи покупателей и составляла wishlist – лист желаний. И теперь дизайнеры готовы исполнить эти желания, воплотив их в лимитированной коллекции платков Radical List.

«Мы давно считаем наш бренд средством массовой информации, так как рассказываем на шелковых страницах наших платков о важных событиях, ярких трендах, интересных происшествиях и наблюдениях за жизнью, – рассказывает основатель марки Radical Chic Александра Калошина. – Именно поэтому мы решили запустить подписку на 12 номеров шелкового журнала – 12 платков Radical Chic».

Весь год Radical Chic также будет собирать пожелания подписчиков и воплотит их в специальном 13-м платке, который получат в подарок те, кто оформит годовую подписку.

Первый платок «Ингредиент», который подписчики получат уже в конце июня, основан на знаменитой книге рецептов «О вкусной и здоровой пище». На шелке расположены фрукты и овощи, душистые травы, домашние сыры и молоко, мясо и свежий хлеб. Стол собран в цветах сезона – фуксии, фиолетовом и зеленом.

Запуск клиентского сервиса подписки на платки – 1 июня 2017 года. Срок действия сервиса – 1 год, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.

Radical Chic­ — марка аксессуаров, созданная на базе студии текстильного дизайна Solstudio Textile Design, существующей уже более 15 лет. Студия входит в число лучших мировых бюро по созданию дизайна для тканей, последние пять лет является постоянным участником ведущих текстильных выставок мира — PremiereVision (Париж, Нью-Йорк), TexWorld (Paris), Munich Fabric Start (Munich). Среди заказчиков студии — производители одежды из Америки, Китая, России, Японии, Италии, Франции, Австрии, Германии, Англии, Турции, ЮАР, Кореи, Польши и других стран. За вклад в индустрию Solstudio Textile Design удостоена многих наград, в том числе премии «Золотое веретено» Российской академии моды. В сентябре 2014 года Solstudio Textile Design стала победителем престижного текстильного конкурса парижской выставки PremiereVision — рисунок «Рентген цветка» был признан лучшим принтом сезона осень-зима 2015/2016.

Фотографии предоставлены компанией.