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Марка Sirinbird презентовала новую коллекцию шелковых платков

20.01.2017  11:53

Российский бренд Sirinbird представил коллекцию шелковых платков сезона весна-лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Представители Sirinbird отмечают, что будущей весной на пике популярности яркие принты и узоры, связанные с русскими историями и сказками. В моду входят аксессуары и вещи, рассказывающие о нашей культуре и самых любимых героях: Хозяйка Медной горы, Тридесятое Царство, птица Сирин и т.д.

Пантоном этого года признан зеленый. Он идеально сочетается в одежде с другими цветами, подойдет и к родственной, и к противоположной цветовой гамме.

Второе место дизайнеры отдают золотистому/желтому оттенку. В древние времена данный цвет был уделом избранных благодаря своей яркости.

В тройку самых популярных оттенков вошел красный/клюквенный. Этот оттенок можно сочетать, как с деловым стилем, так и с вечерним нарядом.

Дизайнером и основателем бренда Sirinbird является Ирина Батькова.

Ирина Батькова, дизайнер и основатель бренда Sirinbird. Миссия проекта — «построение отечественного бренда премиум-класса, который будет рассказывать о культуре России, ее истории и душе».

Фотографии предоставлены компанией.

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