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Марка Sirinbird презентовала новую коллекцию шелковых платков
20.01.2017 11:53
Российский бренд Sirinbird представил коллекцию шелковых платков сезона весна-лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.
Представители Sirinbird отмечают, что будущей весной на пике популярности яркие принты и узоры, связанные с русскими историями и сказками. В моду входят аксессуары и вещи, рассказывающие о нашей культуре и самых любимых героях: Хозяйка Медной горы, Тридесятое Царство, птица Сирин и т.д.
Пантоном этого года признан зеленый. Он идеально сочетается в одежде с другими цветами, подойдет и к родственной, и к противоположной цветовой гамме.
Второе место дизайнеры отдают золотистому/желтому оттенку. В древние времена данный цвет был уделом избранных благодаря своей яркости.
В тройку самых популярных оттенков вошел красный/клюквенный. Этот оттенок можно сочетать, как с деловым стилем, так и с вечерним нарядом.
Дизайнером и основателем бренда Sirinbird является Ирина Батькова.
Ирина Батькова, дизайнер и основатель бренда Sirinbird. Миссия проекта — «построение отечественного бренда премиум-класса, который будет рассказывать о культуре России, ее истории и душе».
Фотографии предоставлены компанией.
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