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Марка «Свитанак» признана брендом года в Белоруссии

01.02.2017  23:45

По результатам опроса потребителей «Свитанак» признан брендом 2016 года в категории «Детская одежда», сообщает пресс-служба компании.

Компания «Свитанак» получила награду в профессиональном конкурсе «Бренд года-2016». По результатам опроса потребителей производитель вызвал наибольшее доверие в категории «Детская одежда».



Бренд года – первый и единственный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Белоруссии. Существует более 15 лет.

«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.

Фотография с сайта компании. 

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