Бренд Tous представил коллекцию сезона осень-зима 2017/2018, вдохновленную путешествием в Гавану, сообщается в пресс-релизе компании.

В этом сезоне коллекция Tea Time представлена в новом, изящном формате. Колье Tea Time появилось несколько лет назад благодаря большой любви Розы Ориол (Rosa Oriol) к драгоценным камням. Теперь эта коллекция возвращается в обновленном, миниатюрном варианте.

Благодаря классическим формам и благородным металлам на свет появилась новая коллекция Eklat, в которой главное место занимает белый топаз. Дизайнеры бренда впервые работают с этим драгоценным камнем.

В этом сезоне Tous представляет специальную коллекцию Idol и новые символы бренда, такие как слон, змея, амулет «хамса» и крест.

Новая линейка Rubric вдохновлена техникой гравировки. Если присмотреться, то в украшении можно увидеть как силуэт медвежонка, так и первую букву из названия бренда — «Т».

Camme – это барельефные украшения с драгоценным камнем в оправе из серебра или вермеля.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен на 5 континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Майами, Шанхай, Токио, Москва, Мехико и Дубай. В 2016 году выручка компании составила 403 млн. евро, что превысило результаты предыдущего года на 9,4%.

Фотографии предоставлены компанией.