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Маркетплейс люксовой одежды Luxxy.com запустил услугу «Безопасная сделка»

19.05.2017  10:53

Новая услуга Luxxy.com направлена на обеспечение безопасности сделки между частными пользователями любой ценовой категории, сообщает компания.

Теперь продавец получит деньги только после того, как вещь поступит к покупателю. Если товар отличается от описания и не соответствует фото, то покупатель может вернуть вещь или запросить дополнительную скидку в течение 3 дней. Ранее такой услуги на рынке перепродажи одежды не было. Частные покупатели и продавцы товаров класса люкс не были защищены при совершении сделок на онлайн-площадках и в социальных сетях, при этом цена б/у люксовых товаров достигает нескольких сотен тысяч рублей.

«Таким образом, мы защищаем покупателей от недобросовестных продавцов, а продавцов – от необоснованных претензий», - говорит основатель сервиса Luxxy.com Владимир Евладов.

Однако, сервис не сможет помочь покупателю при возврате вещи, которая не подошла ему по цвету или размеру, поскольку при покупке товара с рук положения ФЗ «О защите прав потребителей» не применяются.

Luxxy.com – это площадка для купли-продажи люксовой одежды, обуви и аксессуаров онлайн. Широкий выбор товаров достигается за счет агрегации товаров из инстаграм-комиссионок и объявлений от частных продавцов. 

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