В апартаментах «Москва-Сити», башне Федерация «Запад» состоялся пресс-день английской компании Marks & Spencer, посвященный новой коллекции белья и одежды для дома.

В рамках мероприятия была организована лекция по Bra Fit от эксперта в области белья Джулии Мерсер и прошла презентация коллаборации с Рози Хантингтон-Уайтли.

В домашней коллекции Marks & Spencer большое внимание уделяется натуральным тканям, основные цвета - натуральные, приглушенные, но встречаются и яркие, напоминающие о приближающихся рождественских каникулах. Коллекция нижнего белья представлена богатым разнообразием моделей: с мягкими конструкциями, тканями «маршмеллоу», спортивные, повседневные, изысканные. К примеру, линейка бюстгальтеров Perfect Fit создана при помощи технологии Memory Foam. Это - бесшовная, гладкая поверхность, которая запоминает изгибы тела и хорошо поддерживает. Примечательно, что у многих моделей предусмотрена широкая корсетная часть, что особенно удобно для полной фигуры. Компания представляет широкий выбор корректирующего белья, в котором также применяются современные технологичные ткани.

В честь 5-летия сотрудничества с британской супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли Marks & Spencer выпустил лимитированную коллекцию белья и одежды для дома Rosie for Autograph. Основные цвета - ягодные оттенки в сочетании с принтом Rosie. Модели выполнены из шелка и французского кружева, хлопка, вискозы и кашемира. Также, в честь юбилея была выпущена обновленная модель шелкового комплекта фисташкового цвета, который стал центральным в рекламной кампании 2012 года. В этом году модель представлена так же в глубоком фиолетовом оттенке и цвете шампань.

Гостей пресс-завтрака Marks & Spencer ждал public talk по бра-фиттингу от эксперта в области белья Джулии Мерсер. Джулия начала свою презентацию с истории бренда. Первые бюстгальтеры Marks & Spencer представил к продаже в 1926 году. Это был простой изящный белый бра с шелковыми бретелями. Во время войны, учитывая нехватку материала, компания разработала функциональную, но привлекательную модель. В 1947 году компания сделала смелый послевоенный шаг и провела первый показ нижнего белья, это вновь вдохнуло жизнь в бренд. В 1951 году Marks & Spencer ввел понятие 3 размеров бра - Small, Medium, Large. Теперь белье бренда подходило большему количеству женщин. За два года было продано рекордное количество единиц белья – 123 тысячи. В 1969 году компания вводит новые размеры: A, B, C, D, DD. Это становится «спасением» для женщин с большой грудью. На сегодняшний день Marks & Spencer предлагает более 30 размеров бра от AA до G. Сообщается, что компания продает более 21 миллиона бра в год. В размере учитывается как обхват под грудью, так и размер чашечки. Джулия Мерсер подробно рассказала и продемонстрировала преимущества разных моделей бра для разной фигуры и напомнила о том, как важно для женского здоровья выбирать правильные размер и модель. Услугой Bra Fit еженедельно пользуются более 50 тысяч покупательниц Marks & Spencer.

Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода», и предоставленные компанией.