В этом году на Collection Premiere Moscow индонезийская делегация впервые представила обувной бренд.

«Мы направили лучшие ресурсы нашей страны на экваторе, чтобы в гонке глобальной конкуренции показать, на что мы способны, показать, что мы высоко квалифицированные специалисты, - рассказывает сооснователь бренда Marvin Giovanni. - Ekuator раскрывает индонезийские ценности в своей продукции: наша нация очень гостеприимная и дружелюбная, наша страна плодородная, с теплым климатом и разнообразная во всем. Все это ценят мужчины и в нашей обуви».

Название коллекции Journey of Achiever можно перевести как «путешествие человека, добившегося успеха». «За каждым успехом скрывается история, счастье и слезы, многочисленные переживания. Достижения приходят, когда стремления и производительность непоколебимы. Мы это назвали Journey of Achiever. Коллекция отражает идею бренда - страсть к достижению цели. Обувь Ekuator создана сопровождать вас в достижении вашего успеха. Успешные люди всегда ценят свой путь. В Ekuator мы уделяем большое внимание и процессу создание и качеству обуви», - комментирует Марвин.

«В чем наша особенность? Качество обуви начинается с материалов, которые мы трепетно отбираем у лучших поставщиков страны», - рассказывает Марвин. Вся обувь Ekuator производится внутри страны, из местных материалов, мастерами на фабриках Индонезии.

Модели в коллекции Journey of Achiever названы в честь островов и провинций Индонезии.

Sumatra подчеркнет образ в стиле casual. Черные дерби выполнены из высококачественной зернистой кожи. Перфорированные детали на верхней части обуви заимствованы у броги. Эту модель предлагают носить с нестрогим костюмом, брюками чинос или джинсами.

Java – так же сочетают дерби и броги, но от последних, на этот раз, досталось больше. Представители бренда отмечают большую гибкость модели, в подошве пробковый слой, обеспечивающий мягкость и комфорт движений. Как и классические броги выполнены в коричневом цвете.

Bali – это черные лоферы, отражающие энергетику острова, по мнению бренда. В таких хорошо отправиться на долгую прогулку.

Madura – коричневые полуботинки с элементами броги для уверенных в себе борцов, смельчаков, авантюристов. Модель отражает дух острова.

Остров Целебес вдохновил на создание модели Celebes, сочетающую в себе оксфорды и броги, черную и коричневую кожу. Модель подходит для тех, кто не просто любит выражать свою индивидуальность, но и исследовать, изучать. Это – смелая классика.

Papua названы в честь одноименной провинции. Это – классические оксфорды без перфорации, но могут быть выполнены в 4 цветах.

Bornea – модель для настоящих джентльменов. Черные полуботинки дерби подойдут тем, кто предпочитает классический стиль, находится всегда в движении, загадочным и волевым, таким, как сам остров.

Вся обувь коллекции Journey of Achiever с подкладкой из натуральной кожи, в подошве пробковый слой, обеспечивающий мягкость и комфорт движений. К каждой паре обуви прилагается набор уходовых средств. Так в Ekuator хотят подчеркнуть значимость правильного ухода с первых дней носки. Примечательно, что обувь, преимущественно, на толстой подошве, это – важная деталь, которая так важна в холодном климате.

«Мы не говорим о победителе, мы говорим о процессе, который сделал человека победителем, - продолжает Марвин. - Каждая пара обуви, которую мы производим, это - безупречная комбинация мастерства ручного труда и промышленной работы. Большое внимание мы уделяем проектированию, много времени уделяем исследованию и обучению технологиям и эстетике. Затем каждая пара обуви попадает в руки к мастеру-ремесленику. Все мастера работают на фабрике и имеют многолетний опыт. Из лучших материалов, замечательных конструкция и точного исполнения рождается обувь Ekuator».

Об участии в выставке в Москве Марвин говорит: «Мы сегодня здесь, чтобы представить лучшее из индонезийской культуры: дизайн, материалы, показать наши отличительные особенности, культуру через дизайн. Мы представляем коллекцию весна-лето 2018, в Ekuator мы переосмысляем классические дерби и оксфорды, броксы, мы используем характерные классически элементы в нашей обуви, но так, что б это подчеркивало наш характер. Я счастлив представлять коллекцию здесь на CPM, это значимое событие и большая возможность для нашего бренда познакомиться с клиентами и байерами».

Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода».