В столице прошел коктейль по случаю открытия флагманского магазина Massimo Dutti на улице Кузнецкий мост, где была представлена новая весенне-летняя коллекция бренда, сообщается в пост-релизе компании.

В женской коллекции сезона Весна-Лето 2017 Massimo Dutti особый акцент сделан на легкие и летящие ткани в комбинации с кожей и замшей. Насыщенная цветовая гамма коллекции смягчена нейтральными тонами.

В свою очередь, мужская линейка Massimo Dutti – это свежий взгляд на деловые костюмы, верхнюю одежду и изделия из трикотажа. Функциональные образы сочетают в себе вневременную классику и самые последние тенденции.

Поддержать бренд пришли самые представители модной индустрии и светской жизни столицы: журналист и телеведущая Ксения Собчак, актриса Равшана Куркова, стилист Влад Лисовец, телеведущий Андрей Малахов, телеведущая и блогер Наталья Османн, dj и модель Даша Малыгина, Алла и Расим Акперовы, актер Максим Виторган, журналист Лаура Джугелия, телеведущий и певец Антон Лаврентьев, дизайнер Даша Гаузер, модный эксперт Мария Железнякова, галерист Мари Коберидзе, телеведущая Яна Лапутина, актриса Анна Невская, актер Петр Романов, художник Макс Горшко-Даньков, блогер Софи Елисеева и многие другие.

Во время мероприятия на официальной странице Massimo Dutti в Facebook была организована прямая трансляция, которую провела блогер и телеведущая Наталья Османн. За музыкальное настроение вечера отвечала dj Даша Малыгина.

Испанский бренд Massimo Dutti был основан в 1985 году как марка мужской одежды. С 1995 года Massimo Dutti создает одежду для женщин, а в 2003 году бренд запустил коллекцию детской одежды Boys & Girls. Massimo Dutti входит в группу компаний Inditex, частью которой также являются бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. За это время испанский бренд Massimo Dutti укрепил свои позиции как в Европе, так и на мировой арене. Сегодня Massimo Dutti располагает сетью из 780 магазинов в 73 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.