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Массимо Никозия оставил пост дизайнера мужского направления Pringle of Scotland

23.07.2017  15:13

Дизайнер Массимо Никозия создал последнюю, в сотрудничестве с шотландской маркой Pringle of Scotland, коллекцию мужской одежды, пишет Fashionnetwork.

Массимо Никозия, занимающий пост креативного директора шотландской марки Pringle of Scotland, сообщает о своем возвращении в Италию. На родине он примет участие в новом проекте.

Массимо Никозия начал работать в Pringle of Scotland в 2012 году в качестве креативного директора. В 2016 году он отдал женское направление английскому дизайнеру Фрэн Стринджер, оставив себе только мужскую линейку. Коллекция Весна-Лето 2018 станет последней работой Массимо Никозия на Pringle of Scotland. Следующая мужская коллекция будет создана дизайн-студией марки.

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