05.04.2017 13:59

Французский модный дом Balmain возглавил итальянец Массимо Пьомбини, пишет «Лента».

Кадровые перестановки произошли во французском модном доме Balmain. На пост генерального директора вместо Эммануэля Дьемоза назначен итальянец Массимо Пьомбини, ранее работавший в Valentino. Отмечается, что и Balmain, и Valentino контролируются катарским инвестиционным фондом Mayhoola for Investments.

По мнению Массимо Пьомбини марка Balmain еще не проявила свой потенциал полностью, поэтому у бренда есть перспективное будущее. По словам креативного директора модного дома Оливье Рустена, в дальнейшей работе акцент будет сделан на выпуск денима, джерси и трикотажа в сегменте люкс.

Модный дом Balmain основан в 1945 году дизайнером Пьером Бальменом. До 2001 года марка носила название Pierre Balmain. Одежда и аксессуары Balmain продаются в 75-ти странах мира.