Выставка арт-объектов из нержавеющей стали, созданных в мастерской Art Steel Pro, открылась на 3 этаже ТРЦ «Афимолл Сити», сообщают организаторы.

Экспозиция представлена двумя необычными арт-объектами —«трицикл» и «скамья». В качестве материала исполнения дизайнеры Art Steel Pro выбрали нержавеющую сталь – функциональный, практичный и оригинальный материал. Особенностью экспозиции стало то, что арт-объекты полностью доступны — их можно трогать, на них можно сидеть, фотографироваться или просто отдыхать.

В дальнейшем организаторы планируют расширить экспозицию, выставив другие арт-объекты.

В последнее время именно легированная (нержавеющая, устойчивая к коррозии) сталь все чаще используется в современных интерьерах офисных и торговых центров, лофтов, ресторанов и баров, в оформлении площадок под музыкальные фестивали, а также в качестве уличной мебели в городских парках и скверах. В руках конструкторов и дизайнеров мастерской Art Steel Pro эта сталь превращается в необычные конструкции, которые можно не только созерцать, но и приобрести для частного использования.

Посетить экспозицию можно ежедневно с 10.00 до 22.00, на 3-м этаже ТРЦ рядом с магазином Henderson. Вход свободный. Выставка продлится до конца марта.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотографии предоставлены компанией.