Модный дом Corneliani объявил о новых назначениях в американском подразделении.

В июне 2016 года Бахрейнская компания Investcorp выкупила контрольный пакет акций Corneliani, что послужило толчком к укреплению позиций Модного дома на рынках Северной и Южной Америки.

На пост исполнительного директора американского региона назначен Маурицио Мантовани. Его непосредственный руководитель − Паоло Ровиера, генеральный директор Corneliani. Своей главной задачей Маурицио видит становление бренда одним из лидеров американского рынка мужской одежды класса люкс за счет консолидации оптовой и розничной торговли.

Мантовани − настоящий ветеран в индустрии моды. За его плечами − более 20 лет работы в Ermenegildo Zegna на различных ключевых позициях североамериканского подразделения. В недавнем прошлом он занимал пост старшего вице-президента Ermenegildo Zegna Operations and Outlets в Нью-Йорке.

На должность старшего вице-президента по продажам назначен Шон Хитер, работающий в сфере более десяти лет. Ранее Шон был частью команды Robert Graham Designs, где занимал должность вице-президента компании.

«Мы рады приветствовать Маурицио и Шона в нашей международной команде. Их многолетний опыт и глубокое понимание мужской индустрии моды необходимы для американской экспансии Corneliani, − отмечает генеральный директор марки Паоло Ровиера. - Я не сомневаюсь в том, что Маурицио поможет нам лучше понять потребности клиентов на американском рынке. Шон, в свою очередь, будет способствовать достижению высокого уровня сервиса и коммерческой эффективности».

Новые назначения − результат стратегии Corneliani, направленной на внедрение инноваций и сохранение уникального исторического наследия бренда. В центре внимания − международные рынки, реструктуризация оптовой сети и запуск интернет-магазина Corneliani.

Corneliani – бренд мужской одежды, деловых костюмов, обуви и аксессуаров, производится в Италии. История развития компании Corneliani началась еще в 30-е годы прошлого столетия. Именно тогда Альфредо Корнелиани создал свое ателье в итальянском городе Мантова, которое занималось пошивом пальто и плащей для мужчин. На сегодняшний день компания производит широкий спектр одежды и аксессуаров для мужчин, которые отличаются по стилям. Кроме классической основной коллекции есть также коллекция под названием Corneliani ID и пошив вещей на заказ Su misura Corneliani.

Фотография предоставлена компанией.