Десять дизайнеров откроют свои подиумные показы на Mercedes-Benz Fashion Week Russia образами в красных цветах, созданными в рамках проекта «Российские дизайнеры против СПИДа», сообщают организаторы.

35-й сезон Недели моды стартует в субботу, 21 октября. Главная задача – привлечь широкое внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в России. По статистике Минздрава, каждый час в России заражается 10 человек. В акции примут участие Artem Shumov, MB Presents Atelier B by Gala B, Kondakova, Ksenia Seraya, N.Legenda, Saint-Tokyo, Sensus Couture, Yasya Minochkina, Anastasia Dokuchaeva, Julia Dalakian. Расписание показов дизайнеров, принимающих участие в акции, можно узнать на официальном сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай: «В последнее время известные люди и бренды объединяются, чтобы использовать свой потенциал для борьбы с ВИЧ-инфекцией. Это стимулирует социальные перемены, повышает осведомленность о ВИЧ/СПИДе. Мировой опыт показывает важность роли индустрии моды в изменении отношения к эпидемии и людям, живущим с ВИЧ. Мы рады, что и российские дизайнеры используют возможности fashion-платформы для привлечения внимания общества к одной из самых больших проблем сегодняшнего времени».

Президент Национальной палаты моды Александр Шумский: «Все, что происходит на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia, имеет большой резонанс не только в России, но и в мире. Участие известных и молодых дизайнеров позволит адресовать это важное сообщение разным возрастным группам, а это особенно важно в случае с ВИЧ».

Популярные российские блогеры и звезды присоединятся к акции вместе с дизайнерами. Через социальные сети они обратятся к общественности, чтобы рассказать о глобальной проблеме. Свои посты они разместят под фото в дизайнерских футболках, созданных специально для проекта «Дизайнеры против СПИДа».

Стилист и дизайнер-дебютант 35-го сезона MBFW Russia Гала Борзова: «Я придумала яркий, эксцентричный look, чтобы обратить внимание общественности на проблему СПИДа. В наше время это может коснуться каждого. Как такового термина «группа риска» уже не существует. Сейчас в моде вести здоровый образ жизни, задумываться не только о том, как ты выглядишь, но и о том, как себя чувствуешь. Нельзя быть уверенным в том, что ты здоров, если ты не проходишь регулярно тест на ВИЧ. Это действительно важно. Но нужно помнить и о том, что ВИЧ не исключает тебя из социальной жизни».

Дизайнер Артем Шумов: «Ситуация с ВИЧ и СПИДом в нашей стране – это острый вопрос. Мы должны активизироваться во всех направлениях: господдержка в лечении и адаптации, осведомленность молодежи, и не только молодежи, о вирусе и способах защиты, современных методах лечения; толерантность к ВИЧ-положительным, снятие стигмы, которая сопровождает этот вопрос. Тот образ, что я создал в рамках нашего проекта, призван привлечь внимание общества к проблеме. Открытый диалог – это то, что ведет к принятию решений и действиям в решении любого вопроса».

Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 000 человек. В 2016 году зафиксировано 86,6 тысяч новых случаев выявления ВИЧ-инфекции.