В омской «Меге» было установлено двадцать солнечных коллекторов повышенной емкости, с помощью которых будет нагреваться вода для торгового центра, сообщает пресс-служба Ikea Centres Russia.

Подобный метод отопления абсолютно безопасен для природы - энергия на нагрев воды не требует сжигания угля или топлива ТЭЦ. Мощность установленных коллекторов может составлять до 40 кВт, что позволяет согреть до 10 м3 воды с +17 до +22 градусов Цельсия всего за один час. Для сравнения, в таком количестве воды можно около 300 раз принять душ или 140 раз постирать вещи в стиральной машине. В будущем количество коллекторов будет увеличено до 162, а их общая мощность составит до 300 кВт.

Это не первый проект, реализованный «Мегой» в области устойчивого развития, ранее уже проводились акции по раздельному сбору мусора и различные образовательные эко-проекты.

«Мы ответственно относимся к защите окружающей среды и стараемся минимизировать наше влияние на окружающую среду. По нашим данным, сегодня это первая солнечная коллекторная энергостанция такого размера и технической сложности. Надеемся, что другие компании также поддержат эту инициативу», - говорит Владимир Мирошниченко, управляющий торговым центром «Мега Омск».

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. Ikea Centres Russia входит в Группу компаний «Икеа». На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.

Фотография предоставлена пресс-службой Ikea Centres Russia.