В качестве приглашенных звезд новогоднего номера «Мега Style» выступили актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, сообщается в пресс-релизе компании.

В новом выпуске «Мега Style» читатели найдут интервью Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова, 317 ярких новогодних образов, обзор лучших подарков в «Меге» и навигатор по подаркам для всей семьи.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.

Фотография предоставлена компанией.